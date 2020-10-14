Son dakika haber... Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Son dakika haber... Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı

14.10.2020 23:43
Son dakika haber... Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta yanında çocuklarıyla evine giderken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Zonguldak'ta yanında çocuklarıyla evine giderken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Şaban K. (43), iki çocuğuyla birlikte evine yürürken kimliği belirlenemeyen kişinin saldırısına uğradı. Şaban K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerin olay yerine acil sağlık ekipler müdahale etti. Şaban K. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekipler ise her yerde kaçan zanlıyı arıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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