ÇOCUKLUĞUNDA hayranlık duyduğu basketbolu, okulundaki 1 top ile 70 arkadaşıyla oynayarak öğrendiği için büyüdüğünde köy okullarındaki çocuklara basketbol topu, ayakkabı ve forma dağıtmayı hayal eden Emre Mahmut Şimşek (36), antrenör olduktan sonra il il gezerek öğrencilere spor malzemeleri dağıtıyor.

Antalya'da özel bir okulda basketbol antrenörlüğü yapan Emre Mahmut Şimşek, Hakkari'de dünyaya geldi. Basketbolu çok seven Şimşek, çocukluğunda okulundaki 1 top ve pota ile 70 öğrenci bir arada oynayıp, kendisini geliştirdi. Eski milli basketbolcu Necati Güler'e hayranlık duyan Şimşek, basketbol öğrenirken yaşadığı zorluklardan dolayı kendisine, büyüdüğünde çocuklara basketbol topu dağıtacağı sözünü verdi. Bölgesel lig takımlarında forma giyen Şimşek, özel okulda antrenör olarak göreve başladıktan sonra sevgi ve bilgiyi paylaşma arzusuyla çocukluk hayalinin peşinden koştu.

Çocukluğunda basketbol topu olmadığı için yaşadıklarını başka çocukların yaşamasını istemeyen Şimşek, 3 aydır Türkiye 'nin 81 ilinde köy okullarına giderek top, ayakkabı, forma, pota dağıttı. Beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri aracılığıyla pota ve basketbol topu sıkıntısı olan okulları ziyaret eden Şimşek, 130 köy okulunda öğrencileri sevindirdi. Özel basketbol dersi verdiği sporcularından ücret almayan Şimşek, bunun karşılığında velilerinin desteğiyle temin ettiği malzemeleri köy okullarındaki öğrencilere bağışlıyor.MİLLİ BASKETBOLCULAR DA DESTEK OLUYORKöy okullarında eğitim gören öğrencilerin sosyal aktivitelerinin gelişimini sağlamayı, basketbolu sevdirmeyi amaçlayan Şimşek, izinli olduğu günlerde aracıyla il il gezerek malzeme dağıtıp öğrencileri mutlu ediyor. Şimşek, "Basketbol topu veya malzemeleri armağan ettiğim okuldaki öğrencileri spor yaparken izlemenin gururunu yaşıyorum. Hayatım boyunca okullarda öğrencilere basketbol malzemesi dağıtmaya devam edeceğim" dedi.

Sosyal medya hesabından malzeme dağıtımı yaparken çocuklarla sevincini paylaşan Şimşek, "'1000basketboltopu' kullanıcı adıyla sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımları zaman zaman gören milli basketbolcular, antrenörler ya da iş insanları bana malzeme desteğinde bulunuyor. Bazı zamanlar görev yaptığım okuldaki öğrencilerin velisi destekte bulunuyor. Özel ders verdiğim öğrencilerden ders ücreti almıyorum, aileleri de malzeme dağıtımına top ya da ayakkabı, forma alarak destek veriyor. Bu gönüllü oluşum beni çok mutlu ediyor. Malzeme dağıttığım okullarda bazen öğrencilerin tahtadan yapılan potalarda basketbol oynadığını, ayakkabı veya basketbol topu olmadığını görüyorum. Basketbolu hiç oynamayan çocuklar da verdiğimiz hediyelerden sonra bu spora ilgi duyuyor. Bir çocuğun hayatının değişmesine, başarılı bir sporcu olmasına faydam olursa benim için en büyük mutluluk" diye konuştu.