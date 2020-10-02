Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği, kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen iki iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi.

Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

BURSA - Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği, kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen iki iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Kaçak tütün ve içi doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler iki iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 40 bin 480 içi doldurulmuş makaron, 421 bin 600 boş makaron, 50 gram 111 adet toplamda 5,5 kilogram pipo tütünü, 1 kilogram paketlerinde 82 adet bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Y., T.T. ve M.Y. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.

Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Operasyon, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu: Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

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