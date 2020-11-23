Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı

23.11.2020 15:32
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika haberler: ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 6 yıldan beri çöp evde kedi ve köpeklerle birlikte yaşyan Ebru Sönmez (31), polis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 6 yıldan beri çöp evde kedi ve köpeklerle birlikte yaşyan Ebru Sönmez (31), polis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in yakınları yetkililerin sahip çıkmasını istedi.

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi, 750 sokak üzerindeki eski bir evde yaşayan Ebru Sönmez'in, 6 yıl önce kardeşi Suat Sönmez'i trafik kazasında kaybetmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Sönmez'in teyzesi Şefika Şahinkuşu, Ebru'nun kendisini eve kapatıp kimseye kapıları açmadığını, kedi ve köpeklerle birlikte yaşadığını, uzun süre temizlik yapılmaması nedeniyle evin adeta çöp eve dönüştüğünü belirtti.

Şefika Şahinkuşu, yeğeni Ebru Sönmez'in 4 yıldır dışarıya çıkmadığını, kimseyle konuşmadığını ve insanlarla diyaloğu olmadığını söyleyerek, "Ebru'ya parayı getirip pencereden kendisine atarken, beni ölümle tehdit ediyordu. Kapıyı kilitleyip açmıyordu. Kendisine bıraktığım parayı komşuların çocuklarına verip bakkala gönderiyordu ve ekmekle süt aldırıyordu. Bakkaldan aldığı ekmek ve sütü kedi köpeklerle birlikte yiyordu, uzun uğraşlar sonucunda savcılık talimatıyla polis eşliğinde içeri girerek Ebru'yu hastaneye kaldırdık. Eve girdiğimde gözlerime inanamadım, çöp evde hayatta kalması mucize" dedi.Şahinkuşu, kapı açıldığında çöp evin içinde kedi ve köpeklerin dışkıları ile karşılaştıklarını, çöp halindeki evin temizliği ve tadilatı için devletten yardım beklediklerini ifade etti.İnönü Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışkan ise devletin de desteği ile bu Ebru'ya sahip çıkacaklarını kaydetti. BABASI YILLAR ÖNCE TERK ETMİŞ

Ebru Sönmez hastaneye kaldırıldıktan sonra evi kendi imkanları ile temizlemeye çalışan Şefika Şahinkuşu, Ebru'nun yıllar önce evi terk eden babası Feyzi Sönmez'e yazdığı 6 sayfalık mektubu buldu. Evle beraber tüm eşyaların ve resimlerin yıprandığı gözlenirken, günlüğün arasında bulunan ve yıpranmayan mektup okuyanları ağlattı. Babasının yokluğunda yaşadığı yalnızlığı ve sıkıntıları mektubunda dile getiren Ebru, mektubunun sonunda, "Bir gün senden önce ölürsem varlığımdaki yokluğum değil, yokluğumdaki varlığım incitmesin seni. Ben bu acıyla her gün öldüm, en büyük düşmanım sensin, Allah bu acıyı düşmanımın başına vermesin" yazdığı gözlendi.


Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı

İnönü mahallesi, Ceyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çöp evde yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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