ÇÖP KONTEYNERİNDE ÇIKAN YANGIN PARK HALİNDEKİ ARACI YAKTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, çöp konteynerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Yangın, dün akşam saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 80 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, bir süre sonra konteynerin yanında park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.

Çevredekiler bir yandan yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp konteyneri ile yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta büyük çapta hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.