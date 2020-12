Son dakika haber... Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Gümüş: "Halkımızdan talebimiz, esnafımıza sahip çıksın" - Son Dakika

Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntılı günler geçiren esnafa sahip çıkılması talebinde bulundu.

Gümüş, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Kovid-19 nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağına inandığını belirten Gümüş, "Salgın nedeniyle bazı kısıtlamalar oluyor. Esnafımız bu kısıtlamalara titizlikle riayet ediyor." dedi.

Her mahallede eski ya da yeni bir "bakkal amca"nın bulunduğunu anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Bu zorlu süreci, birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda atlatacağımızı umut ediyorum. Şu an her şeyden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Mahallemizin 'bakkal amcası'nı unutmayalım. Zaman zaman veresiye aldığımız, her gün evlerimize girip çıkarken gördüğümüz ve selamlaştığımız bakkal amcamıza bu zorlu süreçte sahip çıkalım. Bu süreçte biz, Çorlu Bakkallar Odası olarak her zaman esnafımızın ve üyelerimizin destekçisi konumundayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızdan talebimiz, esnafımıza sahip çıksın."