Son dakika haber! Çorlu'da bir camiden kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayar çalındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Çorlu'da bir camiden kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayar çalındı

05.04.2022 13:45
Son dakika haber! Çorlu'da bir camiden kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayar çalındı

Son dakika gündem haberi... Çorlu ilçesindeki bir camiden kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayar çalındı.

Çorlu ilçesindeki bir camiden kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayar çalındı.

Muhittin Mahallesi'ndeki Çalışkan Camisi'ne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, imam odasının kapı kilidini kırarak içeriye girdi.

Burada bulunan kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayarı alan hırsızlar, camiden ayrıldı.

Camiye gelince hırsızlık olayını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Polis, olay yerindeki incelemesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çorlu'da bir camiden kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayar çalındı - Son Dakika


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