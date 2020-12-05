Çorlu'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.

Polis ekipleri, park, bahçe ve açık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Atatürk Meydanı'nda resmi ve sivil polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler araçları da durdurarak kontrol etti. Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05.00'e kadar sürecek.