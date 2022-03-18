Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

18.03.2022 23:46

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Şahinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi yönüne seyreden bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda yol ayrımında devrildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralı iki genç, tedavisi için ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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