Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve çevredeki metruk binalarda 110 gram bonzai, 3 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 45 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.B. E.B. Ö.A. Ş.Ç ve A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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