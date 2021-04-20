Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve çevredeki metruk binalarda 110 gram bonzai, 3 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 45 lira ele geçirildi.

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