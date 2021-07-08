Son dakika haberi! Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Çorlu'da 3 yıl önce meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenler anıldı.

Sarılar Mahallesi'ndeki meydanda toplanan grup, ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla tren kazasının yaşandığı demir yoluna kadar yürüdü.

Burada grup, seyir halindeki trene slogan atarak tepki gösterdi.

Daha sonra grup Tren Kazası Anıtı'na geçti.

Burada Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, tren kazasında yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Sarıkurt, bir şeyler söylemenin çok zor olduğunu ifade etti.

Kazada yakınlarını kaybedenlerden Zeliha Bilgin ve Mısra Öz, asli sorumluların da yargılanmasını istediklerini belirterek adalet istedi.

Tren kazası

Uzunköprü- İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi ölmüş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk'un tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın bir sonraki duruşması, 7 Eylül 'de görülmeye devam edecek.