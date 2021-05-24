Son dakika haber: Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerinde yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerden skunk maddesi ile bir miktar para ele geçirildi.

Çorlu polisi, daha önce tespit edilen bir otomobili durdurarak sürücü S.Ö.'nün üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar fişeklenmiş halde bir miktar da fişeklenmemiş halde uyuşturucu maddelerden skunk maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak S.Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ