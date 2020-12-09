Son dakika haber! Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Noyan: "Sıkıntılı süreci atlatıp ihracata devam etme arzusundayız" - Son Dakika

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erdim Noyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini atlatarak, ihracata devam etme arzusunda olduklarını söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Bölge Koordinatörü de olan Noyan, yaptığı açıklamada, mart ayında pandemi sürecinin başlamasıyla sanayide yaşanan durgunluğun, haziranda alınan tedbirlerle üretimde tekrar çıkışa geçtiğini ifade etti.

Kasım ayına kadar süren üretimdeki bu artışın sanayicileri üretim ve ihracat yönüyle sevindirirken, tekstil sektörünün de yeni toparlanmaya başladığını ifade eden Noyan, havaların soğumasıyla beraber salgın hastalığın kendisini tekrar ve bu defa daha etkin şekilde gösterdiğini kaydetti.

Noyan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan vaka artışının üretimi etkilediğini vurgulayarak,"Sanayicilerimiz öncelikle çalışanların sağlığını korumak için her türlü tedbiri alıp, bu sıkıntılı süreci atlatarak üretim ve ihracata devam etmek gayret ve arzusundadırlar. Bölgede on binlerce çalışanımız var, sanayicilerimiz pandemi sürecinin başlangıcından itibaren tüm tedbirleri alarak üretimin devamı için çaba harcadılar." dedi.