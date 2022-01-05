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Son dakika haberi | Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

05.01.2022 16:48

Son dakika haberine göre Otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası kameralara yansıdı.

Otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası kameralara yansıdı.

Kaza, hafta sonu İstanbul- Samsun D-100 karayolu Çorum Kavşağı'nda meydana gelmişti. İstanbul istikametinden Merzifon istikametine seyir halinde olan Mehmet Emül idaresindeki 34 AH 5025 plakalı otomobil ile Çorum'dan ilçeye gelmekte olan Ramazan Demir yönetimindeki 19 ABP 920 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Güzel Emül kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaza kamerada

Kent Güvenliği Yönetim Sistemine kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazada otomobil hafriyat yüklü kamyona çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon kavşak içerisinde sürükleniyor.

Son dakika haberi | Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Osmancık, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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