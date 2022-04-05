Son dakika haber: Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

05.04.2022 16:54
Son dakika haber: Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi... Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1500 yatak kapasiteli İskilipli Atıf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan 1062 üniversite öğrencisinden 11'i, bulantı ve kusma şikayetiyle farklı saatlerde yurt müdürlüğüne başvurdu.

Yurt binasına çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenciler, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Açıklamada, "Söz konusu öğrencilerimizin tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Konu ile ilgili Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup, süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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İskilipli Atıf Hoca, Yurtlar Kurumu, Üniversite, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çorum'da 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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