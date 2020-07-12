Son dakika haber | - Çorum'da 2 otomobil kurşunlandı - Son Dakika

Son dakika haber | - Çorum'da 2 otomobil kurşunlandı

Son dakika haberi... - Çorum'da 2 otomobil kurşunlandı Çorum'da seyir halindeki 2 ayrı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

- Çorum'da 2 otomobil kurşunlandı

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ÇORUM - Çorum'da seyir halindeki 2 ayrı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, ilk olay Eskiekin yolu bağlar mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobile başka bir araçtan ateş açıldı.

Bu olaydan yaklaşık 3 saat sonra ise yeni belediye binası inşaatının arka tarafında bulunan Aşık Paşa Sokak'ta başka bir otomobile yine silahlı saldırı düzenlendi. Her iki saldırıda da herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken isabet eden kurşunlar nedeniyle otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme çok sayıda boş kapsül tespit edilirken saldırıya uğrayan araçlardan birinin içinde bir adet tabanca ele geçirildi.

Emniyet güçleri saldırıları gerçekleştirerek kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken her iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | - Çorum'da 2 otomobil kurşunlandı - Son Dakika
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