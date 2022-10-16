Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 19 ED 349 plakalı aracın bagajında koyun olduğu fark edildi.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kaza yapan aracın bagajından koyun çıktı - Son Dakika

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