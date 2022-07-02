Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmendere köyünde dün akşam yemeğinde dağdan toplanan mantardan yiyen A.E.K. (4), P.E.K. (7), İ.K. (26), O.K. (26) ve S.K. (56), gece saatlerinde kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis 'ten yardım istedi.

Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Çorum'da 5 kişilik aile mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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