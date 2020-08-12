Son dakika haber... Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (3) - Son Dakika

Son dakika haber... Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (3)

Son dakika haberleri... 'EVDEN ÇIKARDIĞIMDA 2 ÇOCUK YAŞIYORDU'Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında, ölen Ömer, Elif Naz ve Ela Çetin'in akrabaları olan Mustafa Demir (36), o anları anlattı.

Son dakika haber... Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (3), System.String[]

'EVDEN ÇIKARDIĞIMDA 2 ÇOCUK YAŞIYORDU'

Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında, ölen Ömer, Elif Naz ve Ela Çetin'in akrabaları olan Mustafa Demir (36), o anları anlattı. Yüreklerinin yandığını belirten Mustafa Demir, "Yangın sırasında inşaatta çalışıyordum ve eşim arayarak, yangını haber verdi. Hemen eve gittim, o sırada itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyordu. Halamın oğlu, 'çocuklarım içerde, yanıyor' dedi. Her taraf toz duman olmuştu. Etraf çok kalabalıktı, 'içeri gireyim de, canları oradan alayım' diye düşündüm. Kimse cesaret edemedi ve içeri girdim. Önce Elif Naz'ı daha sonra da bir oğlan çocuğunu çıkardım. İkisi de yaşıyordu, kalplerinin attığını hissettim. Eniştem zaten ölmüştü, yüz üstü yatar şekildeydi ve sırtı yanmıştı. Daha sonra itfaiye personeli geldi ve onla beraber çıkardık. Yüreğimiz yandı" dedi.

'İKİ ÇOCUĞU BİRBİRİNE SARILI ŞEKİLDE BULDUK'

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyleyen Mustafa Demir, "2 gün önce halam, 'elektriklerde sıkıntı var, gidip geliyor' demişti. Ev zaten bildiğin çıraydı, her tarafı odun olan ahşap bir evdi. Elektrik saatinin olduğu yer de odunluğun yanındaydı. Yangın çıkınca halam kendisini dışarı atmış, çocukların elinden tutmuş çıkmak için ama korkmuşlar ve içeri kaçmışlar. Halamın da yüzü hep yanmış durumda, eniştem çocukları kurtarmak için alevlerin içine giriyor ve 2 çocuğu camdan çıkarıyor. Ancak çocuklar korkudan gidemiyor ve o iki çocuğu, birbirine sarılır şekilde en son bulduk. Ben içeri girdiğimde çatı yanıyordu, ev çok kötü bir durumdaydı" diye konuştu.


Mustafa Demir, Elif Naz, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (3) - Son Dakika
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