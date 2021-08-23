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Son dakika haber... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

23.08.2021 15:37

Son dakika 3. sayfa haberi... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada Servis minibüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Servis minibüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavşakta sık sık kaza olduğunu dile getiren esnaflar trafik lambalarında düzenleme istiyor

ÇORUM - Çorum'da bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi istikametinden Ankara yolu istikametine seyir halinde olan Yüksel K. yönetimindeki 19 S 0134 plakalı servis minibüsü hastane kavşağına geldiği sırada karşı yöne geçmeye çalışan Haydar K. yönetimindeki 19 KB 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrilerek sürüklendi. Kazada sürücülerin yanı sıra Leyla E., Seda M., Tuğçe A. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi daha yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kazanın meydana geldiği kavşakta sık sık kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, hastane kavşağında bulunan trafik lambalarında düzenleme yapılmasını istedi.

Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün kavşağa yaklaştığı sırada otomobilin karşıya geçmeye çalıştığı, sağa sola manevra yapan servis aracının otomobile çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İnönü Caddesi, Ankara, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çorum'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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