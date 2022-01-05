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Son dakika haber... Çorum'da bir kız çocuğu tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haber... Çorum'da bir kız çocuğu tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

05.01.2022 11:33
Son dakika haber... Çorum'da bir kız çocuğu tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberler: Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız çocuğu evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız çocuğu evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Kızılırmak Mahallesi'nde annesiyle yaşayan M.N.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle annesi N.S. (40) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada M.N.S, annesini evde bulunan bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.S'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede N.S'nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

Olay sonrası M.N.S. Çocuk Şubesi polislerince gözaltına alındı.

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Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çorum'da bir kız çocuğu tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Çorum'da bir kız çocuğu tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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