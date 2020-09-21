Son dakika haber: Çorum'da eğlence yerlerinin ruhsat değişikliği işlemleri denetlenecek - Son Dakika

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin; kafe, restoran ve lokanta olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda eski İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilip yeniden ruhsatlandırma yapılacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplantı.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, bazı iş kolları için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemlerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 15 Mart'tan sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da tali faaliyet konusu ekleyen iş yerlerinin denetleneceğini belirtti.

Denetimlerin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütüleceğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta vb. olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilmesine ve yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılmasına, denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin derhal kapatılmasına, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. maddesi çerçevesinde ayrıca gerekli işlemlerin yapılmasına, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Çiftçi, ayrıca maç yayını yapan işletmelerin de yayın esnasında maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda denetleneceğini kaydetti.