Son dakika haber: ÇORUM'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA; DERENİN TAŞMA ANI KAMERADA - Son Dakika

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ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Ev, bahçe ve ahırların zarar gördüğü ilçedeki derede taşkın anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde debisi yükselen dereler taştı, birçok ev, ahır ve bahçelerde su baskınları oluştu. Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, 'Bugün sabah 07.00-09.00 saatleri arasında etkili olan sağanak sonucu oluşan su taşkını nedeniyle herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici ama bazı vatandaşlarımızın evi, bahçesi ve hayvanları zarar gördü" dedi. Aşırı yağışla birlikte derede meydana gelen taşkın anı da, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.