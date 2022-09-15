Son dakika haber! ÇORUM'DA GECEKONDUDA YANGIN; KURTARILAN 2 ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! ÇORUM'DA GECEKONDUDA YANGIN; KURTARILAN 2 ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE KAMERADA

15.09.2022 14:52

Son dakika haberlerine göre ÇORUM'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan aileler, komşularının yardımıyla kurtarıldı.

ÇORUM'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan aileler, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Yangında, dumandan etkilenen Bilal Altuğma (4) ile Safiye Al (1) bebeğe, bir mahalle sakini kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, iki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde mahsur kalan aileleri kurtarmak için komşuları seferber oldu. Komşularının yardımıyla alev topuna dönen evden dışarıya çıkartılan ailelerin küçük yaştaki çocukları Bilal Altuğma ile Safiye Al dumandan etkilendi. Bir mahalle sakini, iki çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. Çocuklarının yerde hareketsiz yattığını görmeleri üzerine sinir krizi geçiren anne ile baba ise, komşuları tarafından sakinleştirildi. Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Bilal Altuğma'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının, evin bazı odalarında biriktirilen atıklardan çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Atakum Belediye Başkanı Deveci: Çocuk Sevgisinin Dayanabileceği Bir Engel Yoktur Atakum Belediye Başkanı Deveci: Çocuk Sevgisinin Dayanabileceği Bir Engel Yoktur İl Jandarma Komutanlığı kadına şiddetin önlenmesine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi İl Jandarma Komutanlığı kadına şiddetin önlenmesine ilişkin vatandaşlara bilgi verdi İzmit Belediyesi'nin Çocuk Şenliklerine Miniklerden Yoğun İlgi İzmit Belediyesi'nin Çocuk Şenliklerine Miniklerden Yoğun İlgi
Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ÇORUM'DA GECEKONDUDA YANGIN; KURTARILAN 2 ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! ÇORUM'DA GECEKONDUDA YANGIN; KURTARILAN 2 ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement