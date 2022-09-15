Son dakika haber! ÇORUM'DA GECEKONDUDA YANGIN; KURTARILAN 2 ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE KAMERADA

ÇORUM'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan aileler, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Yangında, dumandan etkilenen Bilal Altuğma (4) ile Safiye Al (1) bebeğe, bir mahalle sakini kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, iki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde mahsur kalan aileleri kurtarmak için komşuları seferber oldu. Komşularının yardımıyla alev topuna dönen evden dışarıya çıkartılan ailelerin küçük yaştaki çocukları Bilal Altuğma ile Safiye Al dumandan etkilendi. Bir mahalle sakini, iki çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. Çocuklarının yerde hareketsiz yattığını görmeleri üzerine sinir krizi geçiren anne ile baba ise, komşuları tarafından sakinleştirildi. Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Bilal Altuğma'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının, evin bazı odalarında biriktirilen atıklardan çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.