Son dakika haber: Çorum'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika

Çorum'da piyasaya sürülmek üzere yurt dışından getirildiği belirlenen 663 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan ve içeriğinde yasaklı maddeler bulunan cinsel içerikli ürünlerin İstanbul'dan Çorum'a getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlıya ait araç Fevzi Çakmak Caddesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve modellerde 153 cinsel içerikli ilaç, 108 cinsel içerikli gıda maddesi, 210 cinsel içerikli jel, 24 cinsel içerikli sıvı içecek ve 168 cinsel içerikli mendil olmak üzere 663 ürün ele geçirildi.

İstanbul'dan getirdiği cinsel içerikli ürünleri Çorum'daki bağlantılı olduğu kişilere satacağı öğrenilen zanlı gözaltına alındı.