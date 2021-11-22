Son dakika haber! Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu silahla öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Çorum'un Alaca ilçesinde oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla okul servisindeki iki öğrenciyi silahla öldüren sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Selfet Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısının sunduğu esas hakkındaki mütalaada "kasten öldürme suçunun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi" ve "çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçlarına ilişkin TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Olay

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde 12 Mart'ta Selfet Başkuş, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği belirtilen sanık hakkında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.