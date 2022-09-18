Son dakika haber | ÇORUM'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haber | ÇORUM'DA ORMAN YANGINI

18.09.2022 19:10

Son dakika haberleri... ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Ahacık köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Ahacık köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçenin Ahacık köyü Karabalçık bölgesi mevkisinde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevlere de müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle yangının hızla yayılması üzerine vatandaşlar tehlikeli anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine yangın alanına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, dozer, su tankeri ve çevre ilçelerden belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopterle havadan da müdahale edilen alevler kontrol altına alındı. Yangında etkilenen alanın tespiti için çalışma yürütülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ÇORUM'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

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