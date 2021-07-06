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Son dakika haber... Çorum'da ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Çorum'da ruhsatsız silah operasyonu

06.07.2021 15:44
Son dakika haber... Çorum'da ruhsatsız silah operasyonu, System.String[]

Son dakika haber... Çorum'da bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Çorum'da bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma komutanlığı tarafından silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, şüpheli şahsın içinde bulunduğu araç adli makamlardan alınan karar gereği arandı. Yapılan aramamada araç içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 47 adet tabanca fişeği ile 3 adet hançer, ayrıca şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Son dakika haber... Çorum'da ruhsatsız silah operasyonu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çorum'da ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika


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