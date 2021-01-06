Son dakika 3. sayfa: Çorum'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Çorum'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
06.01.2021 17:00
Son dakika 3. sayfa haberine göre - Çorum'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti Çorum'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede iki gündür tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
- Çorum'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
ÇORUM - Çorum'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede iki gündür tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 4 Ocak günü Çorum'un Mecitözü ilçesinde Mustafa Çılkısız, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 46 yaşındaki Çılkısız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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