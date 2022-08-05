Son dakika haber! Çorum'da şehitler her cuma dualarla anılacak - Son Dakika
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Son dakika haber! Çorum'da şehitler her cuma dualarla anılacak

05.08.2022 17:25
Son dakika haber! Çorum'da şehitler her cuma dualarla anılacak

Son dakika gündem haberi... Çorum'da kabri bulunan şehitler, her cuma Şehitlik Mescidi'nde düzenlenen programda dualarla yad edilecek.

Çorum'da kabri bulunan şehitler, her cuma Şehitlik Mescidi'nde düzenlenen programda dualarla yad edilecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, kentte kabri bulunan şehitlerin hatıralarının yaşatılması amacıyla "Çorum Şehitlerini Anıyor, Gazilerini Yad Ediyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında şehit aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı için Şehitlik Mescidi'nde bir araya gelerek namaz sonrası kabirleri ziyaret edip, şehitlerin ruhu için dua ediyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, AA muhabirine, geçen hafta başlattıkları projeyi uzun zaman sürdürmek istediklerini söyledi.

Projeye şehit ailelerinin ilgi gösterdiğini belirten Deniz, "Şehitliğimizin tadilatı yapıldı, her türlü fiziki şartı iyileştirildi. Şehitliğimizi aktif olarak kullanmak ve cuma gününün hayrını, bereketini yaşamak amacıyla her cuma günü burada şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve toplumun diğer kesimlerinden arkadaşlarımızı buluşturmak istiyoruz." dedi.

Deniz, "Ayrıca şehit evlerinde şehit annelerimiz, şehit eşlerimiz hatimler indiriyorlar, cüzler okuyorlar. Ağustos ayında şehit olan kardeşlerimizin inşallah ay sonunda hem dualarını hem de mevlitlerini yapacağız. Şehitlerimizi bir gün değil her gün anmak adına bu projeyi başlattık. İnşallah başarılı oluruz. Şu anda ilgi gayet güzel." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çorum'da şehitler her cuma dualarla anılacak - Son Dakika

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