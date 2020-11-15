Son dakika haber: Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir U. ile Oğulcan B. arasında yemek yedikleri Çevre Yolu Bulvarı'ndaki lokantada tartışma çıktı.

Bekir U'nun arkadaşları Furkan K. ve Oğuzhan A. ile Oğulcan B'nin arkadaşları Ahmet Ö. ve Hüseyin İ'nin de tartışmaya katılmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda Bekir U. ve Ahmet Ö, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinde Furkan K'yi gözaltına aldı.

Oğulcan B, Oğuzhan A. ve Hüseyin İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.