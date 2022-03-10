Son dakika haber: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

10.03.2022 14:52
Son dakika haber: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sentetik ecza ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, sentetik ecza alışverişi yaptıkları tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada satışa hazır 777 sentetik ecza yakalandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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