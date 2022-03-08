Son dakika haber: Çorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Çorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

08.03.2022 17:04
Son dakika haber: Çorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Çorum'da yaya geçidinde yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Çorum'da yaya geçidinde yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Cemilbey Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Doğan'a (75) çarpıp kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Otomobil, Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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