Çorum'daki "Yalnız minare" restore edilecek - Son Dakika

Çorum'daki "Yalnız minare" restore edilecek

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyünde bulunan, 1981 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılan 147 yıllık caminin ayakta kalan minaresinin restore edilmesi için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyünde bulunan, 1981 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılan 147 yıllık caminin ayakta kalan minaresinin restore edilmesi için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AA'nın "Selde camisi yıkılan minare 40 yıldır yalnız" başlığıyla gündeme getirdiği minareyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, minarenin rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldığını belirtti.

Derenin 1981 yılında taşması sonucu cami ile birçok evin yıkıldığını, köyün ise bugünkü yerine taşındığını anlatan Erdinç, köyden geriye kalan minarenin, Çorum Müzesi'nce 2011 yılında "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillendiğini aktardı.

Minarenin fiziki özellikleriyle ilgili bilgi veren Erdinç, şunları kaydetti:

"Cami minaresinin kitabesi bulunmamaktadır. Kaide ve pabuçluk bölümlerinde moloz taş, kesme taş ve tuğla, gövdede tuğla, şerefe korkuluklarında ise kesme taş kullanılmıştır. Kare kaide üzerindeki pabuçluk kısmının köşeleri pahlanarak yuvarlak gövdeye geçiş sağlanmış, her iki bölümde de geçişler silmelerle vurgulanmıştır. Yuvarlak gövde üzerinde iki küçük dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Şerefeye geçişte silme üzerinde devam eden beş sıra örgüden sonra şerefe altı kirpi saçakla süslenmiştir. Kurşunla kaplanmış konik ahşap bir külah ile örtülü minarenin üzerinde ise alem bulunmamaktadır."

Çorum'daki Yalnız minare restore edilecek

Mecitözü, Çorum, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'daki 'Yalnız minare' restore edilecek - Son Dakika

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