Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü

20.04.2022 13:03
Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine gönderildi.

Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, evinde kalp krizi geçiren Ergin, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memuru Ergin için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Mustafa Çiftçi, Ergin ailesine taziyelerini iletti.

Sabri Ergin helallik alınması ve yapılan duanın ardından memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine gönderildi. Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve meslektaşları katıldı. - ÇORUM

Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü
Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü
Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü
Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü
Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü

YORUMLAR
500
Polis memuru yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu Polis memuru yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu Son dakika haberi... Çorum'da 90 bin öğrenciye eş zamanlı 112 eğitimi Son dakika haberi... Çorum'da 90 bin öğrenciye eş zamanlı 112 eğitimi

Polis Memuru, Kalp Krizi, Tokat, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:11:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Çorum Emniyet Müdürlüğünün acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement