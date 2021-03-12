ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN - Son Dakika

ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN
12.03.2021 17:27
ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDENOğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)KEŞİF SIRASINDA MİNİBÜS DE OLAY YERİNE GETİRİLDİÇorum'un Alaca ilçesinde Servet B.
ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)
KEŞİF SIRASINDA MİNİBÜS DE OLAY YERİNE GETİRİLDİ
Çorum'un Alaca ilçesinde Servet B.'nin, oğlunun kavga ettiği Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü okul servis minibüsü de keşif için olay yerine getirildi. Yapılan keşfin ardından minibüs, yeniden İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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HABER: Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), (DHA)-
kavga, Güncel, Son Dakika
Kaynak: DHA
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