Son dakika haber: Çorum polisinden cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 171 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve içeriğinde sildenafil ve tadalafil gibi yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları ve cinsel içerikli gıda maddelerini sattığı yönündeki istihbari bilgileri değerlendirerek şahıs ve aracını takibe aldı. Söz konusu şahsın bulunduğu yerin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıs, aracında yapılan adli aramada gümrük kaçağı olarak değerlendiren çeşitli marka ve ebatlarda

2 bin 692 adet cinsel içerikli hap, 140 adet cinsel içerikli jel, 4 adet cinsel içerikli damla, 55 adet cinsel içerikli sprey, 43 adet cinsel içerikli krem, 93 adet cinsel içerikli macun ve 144 adet cinsel içerikli gıda maddesi olmak üzere toplam 3 bin 171 adet cinsel içerikli ilaç, jel, krem, sıvı içecek, gıda maddesi, sprey ve cinsel içerikli mendil ele geçirildi.

Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri gözaltına alınan şahısla ilgili yasal tahkikat başlattı. - ÇORUM