Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak silah operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak silah operasyonu

16.05.2022 17:07
Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak silah operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM ve narkotik ekipleri il merkezinde bir grup şahsın silah ve mühimmat satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda zanlıların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalar da 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tabanca, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet bıçak, 57 adet tabanca fişeği ile 67 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Türk ceza kanunun 6136 sayılı maddesine muhalefet suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak silah operasyonu
Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak silah operasyonu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak silah operasyonu - Son Dakika


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