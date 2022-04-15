Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

15.04.2022 19:00
Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 64 gram metamfetamin maddesi ile 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen adli evraklar ile mahkemeye sevk edildi. - ÇORUM

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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