Türkiye Satranç Federasyonu, 'Çorum Satranç Öğreniyor' projesi için iş birliği protokolüne imza atıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon lisanslı sporcu kampanyasına destek olmak, satranç sporunun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta satranç sporuna yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için Çorum Valiliği, Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile federasyon arasında protokol imzalandı.

Açıklamada, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Belediye Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak'a satranç sporunun gelişimine katkı sağladıkları için teşekkür edildi.