Son dakika haber... 'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor' - Son Dakika

Son dakika haber... 'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'

Son dakika haberi... ANKARA'da, Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Almanya'da yapılan araştırmaya göre, koronavirüs geçiren 100 hastadan 78'inde kardiyak hasar gözlendiğini belirtti.

Son dakika haber... 'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor', System.String[]

ANKARA'da, Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Almanya'da yapılan araştırmaya göre, koronavirüs geçiren 100 hastadan 78'inde kardiyak hasar gözlendiğini belirtti. Taşkınoğlu, "Bu yüzden 'Covid-19'dan iyileştim' diye düşünen hastaların mutlaka kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor" dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Covid-19 geçiren hastaların uzun dönemde yaşadıklarıyla ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. Dr. Taşkınoğlu, "Hastalık sonrası akciğer hasarı beklediğimiz bir şeydi. MERS ve SARS hastalıklarında da çok uzun süreli akciğer hasarı görüyorduk. Şimdi fark ediyoruz ki Covid-19 aynı zamanda kalbe de hasar veriyor, nörolojik hasara da sebep oluyor. Hatta bazen diyabet ve tiroid fonksiyonlarını etkilediğine dair yayınlar da yapılmaya başlandı. Covid-19 geçirdikten sonra 'Hafif atlattım', 'Ağır atlattım' kısmından sonrası da 'Acaba uzun dönemde ne geçireceğim', 'Sağlığım nasıl etkilenecek' bu kısımlarını araştırmaya başladık" diye konuştu.

100 HASTANIN 78'İNDE KARDİYAK HASARDr. Taşkınoğlu, hastalığı geçiren kişilerde 1'inci, 2'nci ve 3'üncü haftada neler yaşandığına ilişkin çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, "Almanya'da yapılan bir çalışma dikkat çekici. Kardiyak hasarı gösteriyor. 100 hasta üzerinde çalışma yapmışlar. 100 hastanın yüzde 78'inde bir kardiyak hasar olduğu gözlenmiş. Yüzde 60'ında da kalp kasının inflamasyon olduğu gözlenmiş. Kalp kasında inflamasyon demek kalp kasını zedeleyen bir iltihabi durum var demektir. Bu da hastalarda ileride kalp kasının kasılmasıyla ilgili sorunlar yaşayabileceklerini ve kalp yetmezliği gelişebileceğini gösteriyor. Bu yüzden 'Covid-19'dan iyileştim' diye düşünen hastaların mutlaka kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor. Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin belli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekiyor" dedi. 'YORGUNLUĞU İHMAL ETMEMEK GEREK'Dr. Tutku Taşkınoğlu, çalışmaların 18 yaş altına yapılmadığını, çocuklarda durumun ne olduğunu bilmediklerini dile getirerek, "Şimdiye kadar bu konudaki yapılan çalışmalar 18 yaş üstüne yapılmış. Covid-19 enfeksiyonunu geçirdikten sonra en çok görülen semptom yorgunluk. Bunu neredeyse bütün hastalarda görüyoruz. Bu yorgunluğu ihmal etmemek gerekiyor. 'Sen hastalık atlattın, yorgunluğun olur' deyip onu bırakmamak gerekiyor. Çünkü bu yorgunluğun sebebi akciğer ya da kalp hasarı olabilir. Onun peşine düşmek gerekiyor. Verilere göre 7-8 hafta boyunca yorgunluk sürüyor. Yorgunluk, bilinç bulanıklığı, biraz konsantrasyon bozukluğu, çarpıntı, aritmi gibi şikayetler olduğunu duyuyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber... 'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
Son dakika haber... 'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Almanya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:22
Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi         
16:49
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:37
2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi         
16:09
Otogarda ateşi yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Otogarda ateşi yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti         
13:10
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... 'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei