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Son dakika haber! Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat - Son Dakika

Son dakika haber! Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat

01.06.2021 22:07

Son dakika haberi... Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat Doç. Dr. Vahide Nagihan Aslan, Covid-19 sonrası veya korona virüs hastasına temaslı çocuklarda yüzde 1 oranında görülen MIS-C (Multisistem İnflamatuar Sendrom) hastalığına dikkat çekerek hastalık konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat

MALATYA - Doç. Dr. Vahide Nagihan Aslan, Covid-19 sonrası veya korona virüs hastasına temaslı çocuklarda yüzde 1 oranında görülen MIS-C (Multisistem İnflamatuar Sendrom) hastalığına dikkat çekerek hastalık konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Vahide Nagehan Aslan, çocuklarda Covid-19 sonrası veya korona virüs hastasına temas sonrası gelişen MIS-C hastalığı hakkında bilgi verdi. Hastalığın görülme oranının yüzde 1 olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aslan, çocuklara ve ailelere hastalığa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde gördüğü tedavi sonrası MIS-C hastalığını atlatan 15 yaşındaki Nida Bayındır ise zorlu tedavi sürecini anlattı.

"Hayatı tehdit eden vakalarda olabiliyor"

Doç. Dr. Vahide Nagihan Aslan, MIS-C'nin hayati tehlike oluşturabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, "Bu gün size çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom dediğimiz kısaca MIS-C dediğimiz pandeminin çocukları etkileyen ama az bilinen yüzü olan hastalıktan bahsetmek istiyorum. Özellikle Covid-19 enfeksiyonu geçirme veya temas sonrasında 2. ve 6. hafta aralığında ortaya çıkan anormal bir kazanılmış bağışıklık yanıtı olarak tanımlayabiliriz. Dirençli ateş, karın ağrısı, kusma, ishal, deride döküntü, nefes almada güçlük, gözlerde kızarıklık ile hastalar genel olarak başvuruyorlar. Nadir görülüyor, sıklığı yüzde 1 diyebiliriz ama hayatı tehdit den vakalarda olabiliyor MIS-C'de. Hafif, orta ve ağır olarak seyrediyor vakalar. Ağır vakalar dediğim gibi hayatı tehdit eden klinik bir seyre gidebiliyor. Yüzde 60 oranında bu hastalarda çocuk yoğun bakım ihtiyacı oluşuyor. Yüzde 1-2 oranında ölüm rapor edildi. Pek çok sistemi etkileyebilen bir hastalık, temas veya Covid-19 geçirme öyküsü, hastadaki klinik bulgular ve destekleyici labaratuvar tetkikleri ile biz tanıyı koyuyoruz. Her MIS-C yoğun bakıma yatmıyor. Hafif ve orta formlar genelde çocuk servisinde tedavi edilebilen formlar ancak yoğun bakım ihtiyacı olan hastaları yoğun bakıma alıyoruz. Tedavi de yaygın olarak antienflamatuar tipi tedaviler uyguluyoruz" dedi.

"10 ay içerisinde takip ettiğimiz toplam 8 MIS-C vakamız oldu"

10 aylık süreçte 8 ağır MIS-C vakasını tedavi ettiklerini belirten Doç. Dr. Aslan, "Biz 10 ay öncesinde açıldık, pandemi şartlarında açılan bir çocuk yoğun bakım ünitesiyiz. Geldiğimiz noktada kritik hasta çocuklara nitelikli bakım verebilecek düzeydeyiz. Bizim burada 10 ay içerisinde takip ettiğimiz toplam 8 MIS-C vakamız oldu. Ağır MIS-C'ler ancak çocuk servisimizde. Diğer uzman arkadaşlarında destekleriyle birlikte çocuk servisinde takip ettiğimiz çok sayıda hafif ve orta MIS-C vakamız oldu" ifadelerini kullandı.

"MIS-C'den korunmak demek, Covid-19'dan korunmak demek"

MIS-C'den korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Aslan, "MIS-C'den korunmak demek, Covid-19'dan korunmak demek. Bu aşamada tabi ki yapmamız gereken şeyler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak birde aşılamanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılanması gerekiyor. Sadece kendisi için değil toplum sağlığını korumak adına aşılama çok önemli. Lütfen Covid-19 enfeksiyonu çocukları etkilemiyor gibi düşünmeyelim, çocuklarda da hem akciğer enfeksiyonuna sebep olabilir. Bahsettiğimiz MIS- C'de çocuklarda çok önemli bir klinik antite. Henüz çok yeni bir klinik antite, henüz net bir tedavisi de yok. O yüzden çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Zor bir süreç oldu benim için"

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde gördüğü tedavi sonrası MIS-C hastalığını atlatan 15 yaşındaki Nida Bayındır, "Kusma, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldim. Sonra apandisten şüphelendim. Nefes darlığım olunca yoğun bakıma alındım ve MIS-C olduğumu öğrendim. Zor bir süreç oldu benim için. Hemşireler ve doktorlar sayesinde bu süreci atlattım. İki hafta önce hastaneye yattım, çok zor bir süreçti gerçekten. Ciddiye alınacak bir hastalık. Çok dikkat etsinler gerçekten" diye konuştu.

Son dakika haber! Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat
Son dakika haber! Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat
Son dakika haber! Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat
Son dakika haber! Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Covid-19 sonrası çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat - Son Dakika


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