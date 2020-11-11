Son dakika haber... Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden firar edip yakalanan hükümlü odasında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü sırada firar edip yakalanan hükümlü, izole olduğu cezaevindeki odasında asılı halde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Fuhşa teşvik etmek ve fuhşa aracılık etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasından hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunan Tamer Beyazıt (38) kaldığı tekli hücredeki demir parmaklıklara nevresim ile boyundan asılı halde ölü bulundu. Koğuş arkadaşlarının durumu infaz koruma memurlarına bildirmesi üzerine jandarma ekipleri çağırıldı. İntihar şüphesi üzerine durulan Beyazıt'ın cesedi, savcılığın ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden firar etti

Öte yandan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde bir süredir tedavi gören Tamer Beyazıt, 31 Ekim tarihinde odada kimsenin olmadığı sırada elinden yatağa bağlı kelepçeden kurtularak kaçmıştı. Kısa sürede ekipler tarafından yakalanan Tamer Beyazıt, tutuklu bulunduğu cezaevine tekrar getirilerek tekli hücrede izole şekilde tedavisi sürüyordu. Hükümlüye yapılan son korona testi ise negatif çıktığı öğrenildi. - ANTALYA