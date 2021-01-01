Son dakika haber | Covid-19 yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haber | Covid-19 yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü

01.01.2021 10:27
Son dakika haber | Covid-19 yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Covid-19 hastalığının vücudun birçok organında tutulmalara sebep olabildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Covid-19 hastalığının vücudun birçok organında tutulmalara sebep olabildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Ankara'da yaşayan Cemal Karamızrak, yakalandığı Covid-19 sebebiyle ölümden döndü. Covid-19 Karamızrak'ın kalbine pıhtı atmasına neden oldu.

Ankara'da ikamet eden Cemal Karamızrak, kalbindeki yaşadığı sıkıntı sonrasında Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis'ine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrasında Karamızrak'ın Coivd-19 pozitif olduğu ve kalbinde bir pıhtın oluştuğu teşhis edildi. Daha sonra Covid-19 tedavisinin yanı sıra kalbindeki pıhtı için ilaç tedavisi uygulanan Karamızrak'ın bu tedaviye yanıt vermemesi üzerine ameliyat kararı alındı. Karamızrak ameliyat için hazırlandığı sırada kalbi durdu ve acilen operasyona başlandı. Hasta Karamızrak, Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Alp Küçüker ve Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Hüseyin Bayram'ın girdiği ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

"BU HASTALIĞIN HİÇBİR ŞAKASI YOK"

Bu hastalığın bir şakasının olmadığını ve doktorların kendisine söylediği kadarıyla ölümden döndüğünü vurgulayan Cemal Karamızrak, "Kalbimde pıhtı oluştuğunu öğrendim. Direk acil servise geldim. Giriş yaptım. Sonra ertesi gün bende Covid çıktı. Covid tedavisi gördüm. Covid tedavisi bittikten sonra ilaç tedavisine başladık. İlaç tedavisine başladıktan sonra direk beni ameliyata aldılar. İlaçtan fayda olmayınca. Şuan çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Sağlığıma kavuştum hocalarım sayesinde. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu hastalığın hiçbir şakası yok. Ben ağır bir ameliyat geçirdim. Ben gittim geldim. Bana denilen. Ama Allah'ıma çok şükür şuan da gözlerim burada açık" ifadelerini kullandı.

"KALBİN İÇERİSİNDE BİR PIHTI GÖRDÜĞÜNÜZDE HASTA DA MUTLAKA COVİD-19 OLABİLECEĞİ AKLINIZA GELSİN"

ötüleşmesi üzerine hastamızı acil ameliyata aldık. Ameliyatta hastamızın kapağını değiştirdik. Eski kapağını söktük ve yeni kapağını yerleştirdik. Buradan öncelikle meslektaşlarıma söylemek istediğim şey; mutlaka kalbin içerisinde bir pıhtı gördüğünüzde hasta da mutlaka Covid-19 olabileceği aklınıza gelsin. Onun dışında hastalarımız için de kullandıkları ilaçlara ve ilaçların dozlarına dikkat ederek mutlaka kontrole gelmeli. Hastanın kalbindeki pıhtının sebebinin Covid-19 olduğunu düşünüyoruz. Yani bir sebep de bu olabilir. Çünkü Covid'in artık hem damar yapısında, hem kalp boşluklarında hem de protez kapaklar üzerinde pıhtı oluşumuna neden olduğunu ve arttırdığını biliyoruz artık. Bu yüzden Covid hastalarında pıhtı önleyici ilaçlar kullanıyorsunuz. Biz hastaya ameliyata başladığımızda arrest (kalp durması) oldu. Çok acil şartlarda girdik ameliyatına" diye konuştu.

"HASTAMIZIN DURUMU GAYET İYİ"

Hastanın kendilerine geldiğinde kalbinde bir pıhtı oluştuğunu gördüklerini ifade eden Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Küçüker, "Bu hastamız 2017 yılında mitral kapak replasmanı ameliyatı olmuş bir hastamızdı. Covid-19 geçirip bizim acil servisimize başvurdu. Geldiğinde kullandığı kan sulandırıcı ilaç dozunun oldukça düşük seviyelere düştüğünü ve kapağının da çalışmaz hale geldiğini gördük. Bir süre başka ilaçlar ile tedavi ettik ama ona yanıt alamayınca mecburen bu hastayı ameliyat etmek zorunda kaldık. Ameliyattan sonra da hastamızı çok şükür sağlıklı bir şekilde servise alabildik. Bir gün içerisinde de taburcu edeceğiz inşallah. Hastamızın durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

Koronavirüs, Kalp, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Covid-19 yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü - Son Dakika


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