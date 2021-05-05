Çubuk'ta bedensel engelli gencin tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkan Baki Demirbaş tarafından 25 yaşındaki bedensel engelli Şeyma Yılmaz'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Demirbaş, Atatürk Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Yılmaz'ı ziyaret ederek, talepte bulunduğu tekerlekli sandalyeyi verdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın evden dışarı çıkabilmesi için tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdiklerini belirten Demirbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyondaki arkadaşlarla bir tekerlekli sandalye aldık. Ben buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Şeyma Yılmaz kardeşimiz bizi davet etti. Ben de kendisini ziyaret ettim. Şeyma kardeşimizin her zaman yanınızdayız. Yaz geldi, inşallah bu tekerlekli sandalyeyle evden dışarı çıkarak rahat bir şekilde gezebilecek."

Tekerlekli sandalye hayalinin gerçek olduğunu dile getiren Şeyma Yılmaz ise Demirbaş'a teşekkür etti.