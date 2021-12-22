Çubuk'ta "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı - Son Dakika

Çubuk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince bu yıl ilk defa düzenlenen "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" düzenlene törenle açıldı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezinin kurslarında eğitim alan kursiyerlerce üretilen yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların sergilenerek satışa sunulduğu fuar, Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Fuarda, bambudan yapılan sepet çeşitleri, ahşap maket çeşitleri, ahşap ve kağıt rölyef, takı çeşitleri, kilim çeşitleri, ev dekorasyonundan ipek kozasına kadar birbirinden farklı alanda üretilmiş yüzlerce eserler yer alıyor.

Açılışta konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kadınların çok güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Özellikle ADEM kurslarında eğitim gören kadınların yeniden eğitimlerine devam etmelerinin kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Keleş, şunları söyledi:

"ADEM ve Halk Eğitim Merkezimiz ilçemizde bir çok kurs açarak, özellikle kadınlarımıza bir meslek edindirmeye çalışıyorlar. Ayrıca kurslara devam eden kadınlara yönelik kültürel, sosyal ve eğitimsel çalışmalar yapıyoruz. Birçok kursiyerimiz yarım kalan eğitimlerin de devam ettiler ve hatta üniversite sınavını bile kazanarak üniversite okuyan kursiyerlerimiz oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ev sahipliği nedeniyle Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.'"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu da bu yıl ilk defa kadın kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin sergilenerek satışa sunulduğu fuar açtıklarını söyledi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi olarak kadınlara yönelik özellikle meslek edindirmeye yönelik farklı branşlarda kurs açtıklarına işaret eden Mesçioğlu, yeni yılda yeni kurslarla hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Mesçioğlu, açılan serginin bir hafta açık kalacağını, kurslara katıların yaptığı eserlerin sergilendiğini sözlerine ekledi.

Serginin açılışına Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ile vatandaşlar katıldı.