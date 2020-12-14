Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev: "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilemez" - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev: "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilemez"

14.12.2020 23:53
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev:

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kabul edilemez olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kabul edilemez olarak nitelendirdiğini açıkladı.

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararına Azerbaycan'dan da tepki geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez bulduğunu aktardı. Haciyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması için Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bazı NATO üye devletlerinin benzer bir hava savunma sistemi kullanması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır. Cumhurbaşkanı bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor" dedi.

Haciyev, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu yaptırımların Türkiye'nin savunmasını güçlendirme adımlarını engellemeyeceğine inancının tam olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu konuyu objektif ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ilgili çalışma grubu içinde tartışmaya yönelik önerileri yeterli yanıt almamıştır. Azerbaycan Türkiye'yi destekliyor, Türkiye Azerbaycan'ı destekliyor ve ülkelerimiz her zaman birbirine yakın. 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçit Töreni'ne Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı, Azerbaycan-Türkiye bütünlüğünün bir başka örneğidir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Amerika Birleşik Devletleri, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Aliyev: 'ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilemez' - Son Dakika


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