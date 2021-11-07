Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Diyarbakır'da şehit kızının düğününe katıldı - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişiminde başından vurularak gazi olan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 15 Temmuz şehidi Askeri Çoban'ın kızının Diyarbakır'daki düğününe katıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde başından vurularak ağır yaralanan ve gazi olan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, eşi Nadire Aslan ile birlikte dün akşam, 15 Temmuz şehidi Askeri Çoban'ın kızı Nur Lana Çoban'ın (23) düğününe katıldı. Ergani ilçesinde bir salonda gerçekleştiren düğünde Aslan'a, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da eşlik etti. İhsan Çoban'la (27) hayatını birleştiren Nur Lana'yla bir süre sohbet eden Aslan, genç çifte mutluluklar diledi. Aslan, takı töreninin ardından salondan ayrıldı.