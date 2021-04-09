Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması

09.04.2021 09:49
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen konuşmalara konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Kendine söz geçiren insan gerçekten güçlü insan demektir" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen konuşmalara konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Kendine söz geçiren insan gerçekten güçlü insan demektir" dedi.

SUBÜ tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 6. konuşmacısı Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan oldu. 'İlgi ve Yeteneğe Bağlı Kariyer Planlaması' başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Halid Özgür gerçekleştirdi. Söyleşide kendi kariyerinden de örneklerle öğrencilere kariyer yolculukları için tavsiyelerde bulunan Gürcan, insanın kendisinin farkında olmasının ve harekete geçmesinin önemini vurguladı.

Kendisine kolay gelen ve anlamlı işleri yapmaya çalıştığını söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Sorunlar karşısındaki cesaretiniz, samimiyetiniz ve kendinize olan güveniniz bunları ihtiva eder. Benim kariyerimdeki bütün sıçrayışlarım sıkıntı yaşadığım anların hemen ardından gerçekleşti. Ben üniversitede 4 yıl asistan olamadım. Üniversitenin bir şirketine işçi olarak alındım. Daha sonra sinema-televizyon uygulayıcısı kadrosunda yer aldım. Asistanlık maaşı almasam da bana göre asistanlık yaptım. Yapamadığım pek çok şey var. Herkes her şeyi yapamaz. Bu nedenle bize kolay gelen ve bizi anlamlı kılan her iş bizim işimizdir. Sevdiğimiz iş kariyerin ta kendisidir" dedi.

Hiçbir kar tanesinin birbirine benzemediği gibi insanlarında birbirlerine benzemediğini aktaran Gürcan, "Acı çekerken ya da değersiz hissettiren kişiyle yaptığınız konuşma sizin esas tavrınızı belli eder. Türümüzün içinde özeliz. Hiçbir kar tanesi birbirine benzemiyor. Biz de benzemiyoruz. Bizi biz yapan özelliği kişinin kendisi bilir. Kendimizi tanımanın sınırlardan belirlendiğini düşünürüm. Bedenimi çok yoracak bir işte çalışamam ancak 3 gün üst üste tonlarca kitabın içerisinde boğulup kalabilirim. Bunlar herkes için geçerli olmayabilir. 4 temel ilgi alanı var. Kişilerle ilişkisi iyi organizasyon yeteneği olan insanlar, insanın bulunduğu her işte başarılı olur. Somut bir şey üretmeyi seven insanlar iyi teknik eleman ve mucit olur. Estetik anlamda kimsenin yakalayamadığı farklılığı ve duyguları yakalayan insanlar var. Bir diğer alan ise akademik alandır. Teori üretmeyi severler. Bu ilgi alanlarının birbirine hiyerarşik bir üstünlüğü olmadığı gibi birbirini destekleyen bir döngüdür. Gül yaprakları gibi bir bütünüz" diye konuştu.

İnsanın gönlünde bir işe ya da hobiye yönelik bir istek varsa onu muhakkak denemesi gerektiğini tavsiye eden Gürcan, "Ancak öğrencilerimiz toplum ya da aile tarafından iyi kazanç için yapılan yönlendirmelere de gönüllerinde yoksa boyun eğmemeliler. Denemeli ve başarısız olmaktan korkmamalıyız. Hayat akıyor. Beklememeliyiz. Birçok mezun arkadaş atanmak için bekliyor. Ama beklemeyin. Bir yerde çocuklara kurs açın, bir okulda gönüllü çalışın. Kariyer maaşla yapılmaz. Kariyer sizin kendinizi o ortam için vazgeçilmez hale getirdiğiniz yerdir. İnsanlar bulunduğunuz yerde sizin yokluğunuzu hissetmeli. Kariyer şartlara bırakılmamalı, insan kendisi adım atmalı. Bazen hayat sizi durdururmuş gibi gelir ama nefes aldığınız ve yaşadığınız müddetçe bir kurtuluş vardır. Başkasını beklemeyip oradan kendi emeklerinizle çıkın" şeklinde konuştu.

Motivasyonun ihtiyaçtan doğduğunu vurgulayan Gürcan, "Müslümanların gayret içerisinde olmasının temel sebebi ahiret için çalışmalarıdır. Dünyada almasa bile karşılığını ahirette alacaklarına inanırlar. Yaptığımız hiçbir emek asla zayi olmaz. Muhakkak karşımıza gelir. Korkuları, öfkeyi ve bütün olumsuz duyguları yönetmek gerekir. Burada yok etmeyi değil yönetmeyi kastediyorum. Çatışmasız bir dünya söz konusu olamaz. Dünya çatışma üzerine kurulu ve bundan besleniyor. Hayat bazen alternatif yollarla ilerler. Seçemediğiniz yolların azabını yaşamayın. Ancak seçtiğimiz yollardan sorumluyuz. Yaptırımı olmadığı halde yapılan her iş insana kazanç sağlar. Bu anlamda gönüllülük projelerinde yer almak son derece faydalı olacak ve başarı getirecektir. Kendine söz geçiren insan gerçekten güçlü insan demektir. Zeki olup kalbi soğuk olanlardan bir şey çıkmaz. Bilmek yetmez, yapmak gerekir" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Ayşen Gürcan, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti         
10:51
Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor         
10:41
50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var         
10:35
Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı         
09:58
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı         
21:29
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 11:24:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei