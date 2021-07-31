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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak" - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak"

31.07.2021 22:12
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlanacağını belirterek, "1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlanacağını belirterek, "1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak. 1 yıl içinde kırsal mahalledeki ve tüm afet bölgesindeki evler tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun ahırıyla müştemilatıyla yapılacak. Ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an için 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemenin ardından basın açıklaması yaptı. "Birliğe, beraberliğe dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu dönemde tüm vatandaşlarımızı bir binanın tuğlaları gibi sıkı sıkıya kenetlenmeye davet ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurlara birlikte başlanacaktır. Zarar gören vatandaşlarımızın hiçbirinin mağduriyetine de meydan verilmeyecektir. Devlet millet dayanışmasını bozmak isteyen provokatörlere asla meydana bırakmayacağız" diye konuştu.

Orman Teşkilatımızı daha da güçlendirmek için gereken adımları süratle atacağız.

Söndürme çalışmaları sırasında şehit olan iki itfaiye görevlisine Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailelerine de sabır dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman Teşkilatımızı daha da güçlendirmek için gereken adımları süratle atacağız. Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi biliyorsunuz genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Antalya Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğdu ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Mersin, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Osmaniye merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Muğla, Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Adana, Aladağ, İmamoğlu Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir" dedi.

"1 AY İÇERİSİNDE EVLERİN İNŞASINA BAŞLANACAK"

"Tarım hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin lira kadar eşya yardımı yapılacak ardından ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri ertelenecek, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım kredi, tarım ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek. 1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak. 1 yıl içinde kırsal mahalledeki ve tüm afet bölgesindeki evler tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun ahırıyla müştemilatıyla yapılacak. Ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an için 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir" dedi.

"YANAN ALANLARA FİDAN DİKİMİNE İLK YAĞMURLARIN ARDINDAN BAŞLANACAK"

"Yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlanacak" diyen Erdoğan, "Biz iktidar olduğumuz süre içinde yaklaşık 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız. Sadece 19 yılda diktiğimiz bu ağaçlarla, şu anda başımıza gelmiş bu sıkıntıları en kısa zamanda telafi edeceğiz inşallah. Orman alanımızı bu süre içinde 23 milyon hektara çıkarmıştık. İnşallah hem yanan yerlerin yenilenmesi hem diğer kampanyalarımızla daha da artıracağız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak' - Son Dakika


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